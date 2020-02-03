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Солист группы ТНМК Фоззи стал героем детективного сериала

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Солист группы ТНМК Фоззи стал героем детективного сериала
В "Агентах справедливости" Фоззи появится в привычной для себя роли музыканта. Фото: канал "Украина"

В девятом сезоне детективного сериала "Агенты справедливости" снялся солист группы "ТНМК" Александр Сидоренко, более известный как Фоззи.

Премьера сериала состоится на канале "Украина".

В "Агентах справедливости" Александр появится в привычной для себя роли музыканта.

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"Это фактически камео. Только я - Александр Сидоренко по паспорту, а моего героя в" Агентах справедливости "зовут Александром Сидорчуком. Он музыкант и хип-хоппер. То есть играю я почти себя, - рассказал Фоззи. - Вообще я люблю сериалы и много их смотрю. Ранее на отечественные не хватало времени, но теперь обязательно буду смотреть их чаще ", - рассказал артист.

Героями предыдущих сезонов "Агентов справедливости" также стали лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин, ведущий информационно-аналитического еженедельника канала "Украина" "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" Олег Панюта, украинские актеры Римма Зюбина и Богдан Бенюк, звезда проекту "Реальная мистика "Андрей Дебрин и ведущие выпусков новостей на канале" Украина "Анна Панова и Марина Кухар.

Детективный сериал "Агенты справедливости" четвертый год подряд выходит в эфире канала "Украина". Производством сериала занимается продакшн-компания "Теле Про".

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