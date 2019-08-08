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"Согласна выйти за меня замуж" - 62-летний Павел Зибров женится в третий раз

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Украинский певец Павел Зибров удивил новостью о третьем браке.

Жена 62-летнего артиста Марина Зиброва поделилась подробностями решения в программе "Утро с Украиной".

Пара в этом году празднует 25-ю годовщину супружеской жизни. По этому поводу Зибровы решили сыграть третью свадьбу.

Автор: @pavlo_zibrov
  Павел Зибров и Марина Зиброва вместе 25 лет
Павел Зибров и Марина Зиброва вместе 25 лет

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"Сейчас готовимся к третьей свадьбе. Кстати, наша дочь будет вести церемонию. Поэтому готовимся с ней. А Павел так - деньги дает", - рассказала жена Зиброва.

Их свадьба состоится 25 августа в элитном ресторане в Конче-Заспе. Свадебный наряд жена исполнителя уже выбрала - женщина предпочла платье от итальянского производителя.

Зибров поделился, что больше всего переживает за ответ Марины.

"Ты согласна выйти за меня замуж? Я боюсь того, что она ответит", - признался артист

Марина Зиброва - вторая жена Павла Зиброва. Пара поженилась 25 августа 1994-го. Первая жена Татьяна бросила артиста, когда ему 27 лет, ради молодого студента. У Зиброва трое детей - сын Сергей от первого брака, дочь Диана и приемный сын Александр.

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