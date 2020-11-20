София Ротару даст концерт в России

Певица выступит в Москве. Фото: sofiarotaru.com

Народная артистка Украины София Ротару планирует поездку в Россию. Певица хочет дать там концерт.

По словам концертного директора Софии Ротару, Сергея Лаврова, у певицы сейчас проблемы с деньгами, сообщает Собеседник.

Он также отметил, что артистка не была в России более года из-за пандемии коронавируса.

"Ситуация обостряется тем, что она получает гонорар только в валюте: $50 тыс. Ибо евро подскочило, то и гонорар у певицы вырос автоматически. Снижать его, как сделали российские звезды, София Михайловна не хочет", - сказал Лавров.

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Лавров заверил, что Ротару может выступать и бесплатно, но только для друзей.

"За сольные выступления София Михайловна, конечно, просит гонорар. Но к друзьям может поехать бесплатно. На юбилей Бабкиной в Кремль хотела лететь, потому что их связывает многолетняя дружба и хорошие отношения. За съемки в новогодних огоньках на "Первом канале" и "России 1" Ротару тоже не платят", - рассказал директор.

София Ротару выступит в Москве на "Песне года". Заказчики предпочитают пока тех звезд, у кого меньше гонорар, а певица не хочет его снижат, сказал Лавров.

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