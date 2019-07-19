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пятница, 19 июля 2019 22:52

Социальное видео Алана Бадоева номинировано на международную кинопремию
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Премьера первой совместной работы Алана Бадоева и ONUKA состоялась в сентябре прошлого года
Фото: пресс-служба
Премьера первой совместной работы Алана Бадоева и ONUKA состоялась в сентябре прошлого года
Премьера первой совместной работы Алана Бадоева и ONUKA состоялась в сентябре прошлого года
Премьера первой совместной работы Алана Бадоева и ONUKA состоялась в сентябре прошлого года

Социальное видео Алана Бадоева для ONUKA STRUM номинировано на международную кинопремию Social World Film Festival. 6-минутная видеоновелла, снятая в жанре поэтического реализма, будет представлена в рамках кинофестиваля в Соренто (28.07 – 04.08, Италия) на следующей неделе.

Автор: пресс-служба
  Премьера первой совместной работы Алана Бадоева и ONUKA состоялась в сентябре прошлого года
Премьера первой совместной работы Алана Бадоева и ONUKA состоялась в сентябре прошлого года

Премьера первой совместной работы Алана Бадоева и ONUKA состоялась в сентябре прошлого года в рамках социальной инициативы музыкантов и общественной организации "Україна без сміття" – ECOSTRUM. Она посвящена болезненной проблеме отношения украинцев к бытовому мусору.

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Действие в клипе развивается в 25 километрах от Киева – в Подгорцах. Там находится главная свалка бытовых отходов столицы, которая за десятилетия существования выросла до размеров 27-этажного дома. Несмотря на то, что скоро она будет закрыта, в Украине таких "полигонов смерти" насчитывается более 40 тыс.

Оператором конкурсного видео выступил Никита Кузьменко, художником-постановщиком Алена Гаджилова, стилистом Соня Солтес.

Social World Film Festival станет 3-й международной кинопремией в послужном списке украинского клипмейкера наряду с Каннским фестивалем и премией "Киношок". Алан Бадоев станет первым режиссером музыкального видео в Восточной Европе, чья работа поборется за звание лучшей в категории "социальное видео".

Social World Film Festival – это первый и единственный кинематографический конкурс в мире, основанный в 2011 году, который полностью посвящен социальному кино во всех его интерпретациях.

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