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суббота, 25 января 2020 10:24

Сочные формы и сексуальные изгибы: Ким Кардашян показала соблазнительное тело
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Звезда реалити-шоу Ким Кардашян опубликовала серию фото, на которых позирует в белье из своей новой коллекции
Фото: instagram.com/kimkardashian
Звезда реалити-шоу Ким Кардашян опубликовала серию фото, на которых позирует в белье из своей новой коллекции
Звезда реалити-шоу Ким Кардашян опубликовала серию фото, на которых позирует в белье из своей новой коллекции
Звезда реалити-шоу Ким Кардашян опубликовала серию фото, на которых позирует в белье из своей новой коллекции
Звезда реалити-шоу Ким Кардашян опубликовала серию фото, на которых позирует в белье из своей новой коллекции

Звезда реалити-шоу Ким Кардашян поделилась новыми пикантными фотографиями.

Светская львица опубликовала в Instagram серию фото, на которых позирует в балетном зале вместе с другими моделями только в нижнем белье - классическом бюстье, спортивном комплекте и боди. Наряд красиво подчеркнул прелести Ким.

Звезда отметила, что это ее новая коллекция нижнего белья, которую назвала SKIMS.

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"Ткань очень эластичная и блестящая. Она способна подчеркнуть ваши изгибы во всех нужных местах", - поделилась Ким.

В ответ фанаты звезды засыпали Кардашян комплиментами.

"Невероятная женская красота", "Такая красивая Ким", "Крутая коллекция", "Ох, Ким, ты прекрасна", - написали фанаты.

Американская звезда собственного реалити-шоу Ким Кардашьян стала публиковать в соцсети фотографии в более закрытых нарядах. Хотя раньше фото в бикини были ее визитной карточкой, блогерша говорит, что теперь чувствует внутренние изменения.

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25
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