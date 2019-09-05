Соблазнительный купальник и аппетитные формы: Тина Кароль показала секс возле бассейна

Фото: @tina_karol

Украинская певица Тина Кароль показала серию соблазнительных фотографий.

Звезда опубликовала фото у бассейна в Instagram.

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Кароль предстала в серебристом сплошном купальнике, который эффектно подчеркнул формы певицы. Образ звезды довершала укладка и фирменная красная помада.

Поклонники в миг отреагировали на соблазнительные снимки кумира.

"Бомба", "это слишком хорошо", "соблазнила нас", "идеальная", "лучшая певица в мире", "Тина, ты показала нам секс", "аппетитные формы".

Недавно Тина Кароль привезла сына Вениамина в Украину. Пришла с ним в студию "Завтрака с 1+1". Там сделала фото ребенка.