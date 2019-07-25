Соблазнительные платья и глубокое декольте: как украинские звезды выглядят в повседневной жизни

Украинские знаменитости не только на сцене одеваются ярко и стильно. Селебрити показывают, как миксовать различные модные тенденции и выглядеть при этом женственно, привлекательно и сексуально.

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Как одеться ярко и необычно, но при этом не тратя много времени на выбор аксессуаров и наиболее выигрышных комбинаций, расскажет Gazeta.ua на примере самых стильных украинских звезд.

Певица Тина Кароль известна своими ультраженственными и сексуальными нарядами. В обычной жизни она не собирается отступать от своих правил и выбирает подчеркнуто эффектные наряды.

Автор: @tina_karol Тина Кароль предпочитает женственные образы

Другая звезда поп-эстрады - Светлана Лобода выбирает анималистичные принты, но акцентирует внимание на стройных ногах в босоножках на шпильке.

Автор: @lobodaofficial Светлана Лобода обожает сексуальные наряды

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева отдает предпочтение простым вещам спортивного стиля. Знаменитость обожает стиль спортивного шика - сочетание спортивных вещей с более элегантными.

Автор: @nadyadorofeeva Надя Дорофеева носит одежду в стиле спорт шик

Образы по мотивам национальной одежды могут быть нестандартными и неожиданными. Певица Джамала обожает фольклорную тематику не только в музыке, но и в моде, поэтому изо всех сил приручает этно-тренды для образов в стиле кэжуал.

Автор: @jamalajaaa Джамала обожает этнические мотивы в одежде

Певица Настя Каменских экспериментирует с принтами и обожает брючные костюмы и комбинезоны. В Instagram Каменських полно минималистичный луков, состоящих из джинсов и косухи, но дерзкие комплекты ей тоже по душе, особенно в дополнении с яркими лодочками.

Автор: @kamenskux Настя Каменских не может пройти мимо стильных комбинезонов и брючных костюмов

Подходит к концу 2-й месяц лета, поэтому настало время пересмотреть свой гардероб и избавиться от немодных и антитрендових вещей.