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понедельник, 22 июля 2019 15:40

Соблазнительное белье и голышом в ванной: Каменских и Потап откровенно рассказали о своих чувствах

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Соблазнительное белье и голышом в ванной: Каменских и Потап откровенно рассказали о своих чувствах
Настя Каменских и Потап показали свои чувства в нежном видео. Фото: podrobnosti.ua

Украинская певица Настя Каменских после свадьбы с продюсером и певцом Алексеем Потапенко (Потап) продолжает делиться лирическими и интимными видео с фанатами.

Знаменитость опубликовала на своем YouTube-канале влог со съемок 2 клипов: "Обещаю" и "Константа".

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На видео чувственно показаны отношения Потапа и Насти. Девушка снялась в клипе Потапа "Константа" в соблазнительном белье и обнаженной в душе.

"Все было по-настоящему, ведь мы не играем. Это и есть наша любовь, наши чувства. Каждое слово, каждая эмоция в клипе - правда", - прокомментировал Потап.

Недавно Настя Каменских и Потап очаровали сеть совместными фото в постели.

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