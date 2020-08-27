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четверг, 27 августа 2020 08:31

Соблазнительница Лола со "Школы" устроила фотосессию топлес
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Украинская актриса и звезда сериала "Школа" Елизавета Василенко порадовала фанатов пикантными снимками
Фото: instagram.com/elizabethvasilenko
Украинская актриса и звезда сериала "Школа" Елизавета Василенко порадовала фанатов пикантными снимками
Украинская актриса и звезда сериала "Школа" Елизавета Василенко порадовала фанатов пикантными снимками
Украинская актриса и звезда сериала "Школа" Елизавета Василенко порадовала фанатов пикантными снимками
Украинская актриса и звезда сериала "Школа" Елизавета Василенко порадовала фанатов пикантными снимками

Украинская актриса и звезда сериала "Школа" Елизавета Василенко устроила пикантную фотосессию.

22-летняя знаменитость запостила в Instagram довольно откровенные снимки, на которых соблазнительно позирует топлес перед фотообъективом, прикрыв обнаженную грудь тканью.

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Эротические фотографии вызвали большой ажиотаж среди подписчиков Василенко. Они оставили кучу положительных отзывов от увиденного.

"Боже, разве можно быть настолько красивой?", "Вау, роскошная", "Как ты красива", "Бомба", - пишут пользователи сети.

Ранее Елизавета Василенко поделилась с пользователями откровенным фото, на котором позирует в коротком белом топе и бежевых велосипедках, которые тесно обтягивают ягодицы. Игривый образ она дополнила красной панамой.

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27
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