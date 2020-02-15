Соблазнительница Лола со "Школы" очаровала в образе Мерлин Монро

Актриса 21-летняя Елизавета Василенко, известная с украинского сериала "Школа", порадовала поклонников соблазнительным черно-белым фото с Куала-Лумпур (Малайзия).

На нем актриса позирует в атласном платье, которое обнажает спину. Образ дополнила массивными серьгами кольцами.

Автор: instagram.com/elizabethvasilenko Актриса 21-летняя Елизавета Василенко порадовала поклонников соблазнительным черно-белым фото из малазийского Куала-Лумпур

"С праздником, милые люди", - написала она в Instagram.

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Поклонники юной актрисы сравнили ее образ на новой фотографии образом Мэрилин Монро. Были и такие, кто отметил, что она похожа на Одри Хепберн.

"На фотке похожа на Одри Хепберн", "Как ты здесь похожа на Мэрилин Монро", "Ты Мэрилин Монро", "Это кайфово красиво", "Боже, это очень красиво", "Шальная императрица".

Также поклонники Лизы пожелали ему быстрее найти себе вторую половинку. : На что актриса ответила, что люди уходят и приходят. Значит, были не ее.

Елизавета Василенко сыграла блогера и яркую девочку Лолиту "Лолу" Гавриленко в популярном украинском сериале "Школа".