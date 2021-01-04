Соблазнительная Лобода показала, как встречала Новый год

Певица 38-летняя Светлана Лобода встречала Новый год в семейном кругу.
Об этом артистка написала в Instagram, где разместила фото со старшей дочерью Евангелиной.
"Новогодние праздники – то самое время, когда можно полностью раствориться в родных и близких, принадлежать только своей семье, купаться в их любви, наслаждаться нежностью детей. Ева уже совсем взрослая и такая самостоятельная. И, конечно, какое платье надеть, - она решает сама", - написала Лобода.
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Лобода поразила подписчиков пикантными фотографиями. Ко дню рождения артистка решила устроить себе отпуск. На странице в Instagram исполнительница показала соблазнительное тело в черном кожаном купальнике.
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