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понедельник, 04 января 2021 11:39

Соблазнительная Лобода показала, как встречала Новый год
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Певица 38-летняя Светлана Лобода встречала Новый год в семейном кругу.

Об этом артистка написала в Instagram, где разместила фото со старшей дочерью Евангелиной.

"Новогодние праздники – то самое время, когда можно полностью раствориться в родных и близких, принадлежать только своей семье, купаться в их любви, наслаждаться нежностью детей. Ева уже совсем взрослая и такая самостоятельная. И, конечно, какое платье надеть, - она решает сама", - написала Лобода.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

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Лобода поразила подписчиков пикантными фотографиями. Ко дню рождения артистка решила устроить себе отпуск. На странице в Instagram исполнительница показала соблазнительное тело в черном кожаном купальнике.

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