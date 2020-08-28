Соблазнительная итальянка публикует откровенные фото

Итальянский блогер 33-летняя Кьяра Ферраньи делится с подписчиками не только модными советами, но и поражает откровенными фото в своем Instagram.

Фото: instagram.com/chiaraferragni

На последней фотографии предпринимательница одета в темно-фиолетовое нижнее белье. Ферраньи собрала волосы в хвостик и обольстительно позирует на кровати.

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Кьяра Ферраньи известна как итальянский блогер, предприниматель, дизайнер. В 2017-м заняла 1-е место в рейтинге Top Fashion Influencers от журнала Forbes.

Американская модель 22-летняя София Ричи радует поклонников обольстительными фото в купальнике. Снимки публикует в своем Instagram.