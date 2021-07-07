Соблазнительная девушка Роналду захватила сеть "жаркими" фото с отдыха

Невеста футболиста 35-летнего Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала фото с летнего отпуска.

Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

На новых фотографиях Джорджина пересела на гидроцикл и в коричневом купальнике взялась разрезать морские волны.

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Криштиану Роналду и Джорджина Родригес встречаются с 2016 года. Пара воспитывает совместную дочь Алану Мартину, которая родилась в 2017 году, а также трех детей Роналду от суррогатных матерей (Криштиану-младшего, Еву и Матео).