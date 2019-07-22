"Снова ноги раздвинула" - Тина Кароль поделилась сексуальными снимками в сети

Фото: @tina_karol

Украинская певица Тина Кароль подразнила сеть новой серией снимков с пляжа.

Соблазнительные фото звезда опубликовала в Instagram.

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Кароль позировала в белом обольстительном костюме, в котором демонстрировала стройные ножки. Знаменитость сидела на песке и смотрела в камеру.

Поклонники засыпали Тину комментариями.

"В одном кадре целая вселенная", "я умер от такой сексуальности", "горячо", "Тина, будьте скромнее", "опять ноги раздвинула".

Недавно певица Тина Кароль порадовала поклонников новым пикантным снимком в сети.