"Снова ноги раздвинула" - Тина Кароль поделилась сексуальными снимками в сети

Украинская певица Тина Кароль подразнила сеть новой серией снимков с пляжа.
Соблазнительные фото звезда опубликовала в Instagram.
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Кароль позировала в белом обольстительном костюме, в котором демонстрировала стройные ножки. Знаменитость сидела на песке и смотрела в камеру.
Поклонники засыпали Тину комментариями.
"В одном кадре целая вселенная", "я умер от такой сексуальности", "горячо", "Тина, будьте скромнее", "опять ноги раздвинула".
Недавно певица Тина Кароль порадовала поклонников новым пикантным снимком в сети.
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