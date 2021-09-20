Снималась обнаженной и вышла замуж в 16 лет: самые интересные факты из жизни именинницы Софи Лорен

Фото: art-assorty

20 сентября легендарной итальянской актрисе Софи Лорен исполняется 87 лет.

Gazeta.ua собрала самые интересные факты из жизни именинницы.

1. Настоящее имя звезды Софи Шиколоне. Ее воспитывала мать-одиночка. Девочка росла в провинциальном рыбацком городке в бедности. Софи родилась вне брака и отец отказался жениться на ее матери.

2. В 14 лет девушка выиграла конкурс красоты и переехала с матерью в Рим. На одном из конкурсов познакомилась с продюсером Карло Понти. Позже он станет ее мужем и лучшим другом. Ей было 16, ему 38. Понти был женат.

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3. Говорят, что Понти целенаправленно снимал Лорен в низкопробных фильмах, где она появлялась обнаженной. Также ходили слухи, что он заставлял звезду прибегать к пластической хирургии. Они тайно поженились в Мексике, ведь сам Папа Римский находился в конфликте с Понти. Через 10 лет отношений пара поженилась публично в Италии.

4. В 1960-х Понти выкупил все фильмы с участием юной Лорен, чтобы позже избежать международного скандала. Он понял, что Софи не станет популярной только из-за обнаженности. Благодаря Карло актриса сменила псевдоним Лазаро на Лорен.

5. Лорен снималась в фильмах четырехкратного обладателя "Оскара" режиссера Витторио де Сика. Они работали вместе более 20 лет. В его фильмах Лорен переиграла все типажи - от смешной неаполитанской продавщицы в "Золоте Неаполя" (1954) до вдовы-мученицы в "Чочари" (1960). Последний до сих пор считается одним из главных фильмов актрисы. В 26 лет девушке удалось сыграть трагическую роль - вдовы и матери, которая убегает от войны, чтобы спасти дочь.

6. У Лорен было два выкидыша. Она лечилась от бесплодия. Ей удалось забеременеть дважды. В 34 года она родила Эдуардо, а в 38 - Карло.

7. Через несколько лет после рождения детей почти перестала сниматься. Последние ее громкие работы датированы 1974 годом.

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8. Эдуардо Понти стал режиссером. Лорен периодически снимается в его фильмах, выполняя незначительные роли. Карло Понти стал дирижером.

9. Лорен известна не только актерским талантом и потрясающей внешностью. У звезды отличное чувство юмора. В интервью она не раз повторяла, что роскошными формами она обязана не диетам, а макаронам.

10. В 1994 году она последний раз снялась с Мастроянни в фильме Роберта Олтмена "Высокая мода", а в 1996-м сыграла в американской комедии "Старые ворчуны разбушевались".

17 сентября 1957 года актриса Софи Лорен вышла замуж за итальянского режиссера Карло Понти. Церемонию провели в Мексике, потому что Ватикан не давал Понти разрешение ни на развод с первой женой, ни на новый брак. Пара несмотря на все трудности прожила вместе 50 лет. Впервые влюбленные встретились, когда актрисе было 16 лет, а Карло Понти 38. Режиссера поразила внешность девушки и он решил сделать из нее звезду, представив миру.