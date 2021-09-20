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понедельник, 20 сентября 2021 18:15

Снималась обнаженной и вышла замуж в 16 лет: самые интересные факты из жизни именинницы Софи Лорен
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20 сентября Софи Лорен исполнилось 87 летю
Фото: art-assorty
Софи Лорен в молодости.
Софи Лорен в молодости.
Софи Лорен в 2018 году посетила церемонию Bambi Awards в Германии.
20 сентября Софи Лорен исполнилось 87 летю

20 сентября легендарной итальянской актрисе Софи Лорен исполняется 87 лет.

Gazeta.ua собрала самые интересные факты из жизни именинницы.

1. Настоящее имя звезды Софи Шиколоне. Ее воспитывала мать-одиночка. Девочка росла в провинциальном рыбацком городке в бедности. Софи родилась вне брака и отец отказался жениться на ее матери.

2. В 14 лет девушка выиграла конкурс красоты и переехала с матерью в Рим. На одном из конкурсов познакомилась с продюсером Карло Понти. Позже он станет ее мужем и лучшим другом. Ей было 16, ему 38. Понти был женат.

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3. Говорят, что Понти целенаправленно снимал Лорен в низкопробных фильмах, где она появлялась обнаженной. Также ходили слухи, что он заставлял звезду прибегать к пластической хирургии. Они тайно поженились в Мексике, ведь сам Папа Римский находился в конфликте с Понти. Через 10 лет отношений пара поженилась публично в Италии.

4. В 1960-х Понти выкупил все фильмы с участием юной Лорен, чтобы позже избежать международного скандала. Он понял, что Софи не станет популярной только из-за обнаженности. Благодаря Карло актриса сменила псевдоним Лазаро на Лорен.

5. Лорен снималась в фильмах четырехкратного обладателя "Оскара" режиссера Витторио де Сика. Они работали вместе более 20 лет. В его фильмах Лорен переиграла все типажи - от смешной неаполитанской продавщицы в "Золоте Неаполя" (1954) до вдовы-мученицы в "Чочари" (1960). Последний до сих пор считается одним из главных фильмов актрисы. В 26 лет девушке удалось сыграть трагическую роль - вдовы и матери, которая убегает от войны, чтобы спасти дочь.

6. У Лорен было два выкидыша. Она лечилась от бесплодия. Ей удалось забеременеть дважды. В 34 года она родила Эдуардо, а в 38 - Карло.

7. Через несколько лет после рождения детей почти перестала сниматься. Последние ее громкие работы датированы 1974 годом.

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8. Эдуардо Понти стал режиссером. Лорен периодически снимается в его фильмах, выполняя незначительные роли. Карло Понти стал дирижером.

9. Лорен известна не только актерским талантом и потрясающей внешностью. У звезды отличное чувство юмора. В интервью она не раз повторяла, что роскошными формами она обязана не диетам, а макаронам.

10. В 1994 году она последний раз снялась с Мастроянни в фильме Роберта Олтмена "Высокая мода", а в 1996-м сыграла в американской комедии "Старые ворчуны разбушевались".

17 сентября 1957 года актриса Софи Лорен вышла замуж за итальянского режиссера Карло Понти. Церемонию провели в Мексике, потому что Ватикан не давал Понти разрешение ни на развод с первой женой, ни на новый брак. Пара несмотря на все трудности прожила вместе 50 лет. Впервые влюбленные встретились, когда актрисе было 16 лет, а Карло Понти 38. Режиссера поразила внешность девушки и он решил сделать из нее звезду, представив миру.

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Дата
20
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