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понедельник, 01 июля 2019 14:46

Снежана Бабкина показала, как она выглядела сразу после родов
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Снежана бабкина сразу после рождения 3-го сына
Фото: @snezhana_babkina
Снежана бабкина сразу после рождения 3-го сына
Снежана бабкина сразу после рождения 3-го сына

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана показала, как выглядела сразу после родов.

Снимком счастливая мама поделилась в Instagram.

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На фото накрашенная и уставшая Снежана позировала вместе с новорожденным сыном на руках. Женщина кормила Елисея грудью.

Снежана заявила, что готова вернуться в стены роддома снова.

"Я и представить не могла, что так волшебно можно провести наши важнейшие 3 дня. Постоянно повторяла, что мы словно в раю. Это так важно, чтобы женщина, которая родила, говорила - хочу еще. Ждите меня. До встречи. Мы выписывались именно с такими словами ", - сообщила в соцсети Снежана.

Украинский певец и музыкант Сергей Бабкин, который недавно в третий раз стал отцом, поделился снимком с сыном в сети.

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