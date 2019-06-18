Снежана Бабкина показала фото из роддома

Фото: @snezhana_babkina

Украинская актриса театра и кино Снежана Бабкина, жена музыканта Сергея Бабкина пребывает на последних сроках беременности.

Женщина поделилась нежным фото из киевского роддома в Instagram.

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На снимке Снежана бережно держит руками круглый животик.

В последнее время женщина часто делится "беременными" фотографиями и говорит, что уже не может дождаться рождения малыша.

"На старте в светлое будущее", - подписала пост Бабкина.