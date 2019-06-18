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вторник, 18 июня 2019 13:44

Снежана Бабкина показала фото из роддома
5

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Снежана Бабкина совсем скоро родит третьего ребенка
Фото: @snezhana_babkina
Снежана Бабкина совсем скоро родит третьего ребенка
Снежана Бабкина совсем скоро родит третьего ребенка
Снежана Бабкина совсем скоро родит третьего ребенка
Снежана Бабкина совсем скоро родит третьего ребенка

Украинская актриса театра и кино Снежана Бабкина, жена музыканта Сергея Бабкина пребывает на последних сроках беременности.

Женщина поделилась нежным фото из киевского роддома в Instagram.

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На снимке Снежана бережно держит руками круглый животик.

В последнее время женщина часто делится "беременными" фотографиями и говорит, что уже не может дождаться рождения малыша.

"На старте в светлое будущее", - подписала пост Бабкина.

Недавно Снежана Бабкина поделилась, как проходит ее третья беременность.

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18
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