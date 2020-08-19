 
Ексклюзивы
1/5
Независимость - это базовое условие
Независимость - это базовое условие
Просмотров: 243
Независимость - это понимание смысла существования народа
Независимость - это понимание смысла существования народа
Просмотров: 99
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 1116
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1 Просмотров: 927
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Просмотров: 261
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Просмотров: 495
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 513
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2700
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 2394
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 558
Фото
Все фото
5
6
6
8
11
Смелая супермодель позировала с обнаженной грудью
Смелая супермодель позировала с обнаженной грудью
Победительница &quot;Холостяка&quot; показала фото с сексуальным декольте
Победительница "Холостяка" показала фото с сексуальным декольте
Вика &quot;Полтава&quot; из &quot;Холостяка&quot; выложила в интернет свои откровенные фото
Вика "Полтава" из "Холостяка" выложила в интернет свои откровенные фото
Певица Рита Ора похвасталась стройной фигурой в купальнике
Певица Рита Ора похвасталась стройной фигурой в купальнике
Сексуальная жена игрока &quot;Динамо&quot; показала шикарное тело
Сексуальная жена игрока "Динамо" показала шикарное тело
Видео
Все видео
Звезды сериала "Школа" показали видео своего нежного поцелуя
Звезды сериала "Школа" показали видео своего нежного поцелуя
"Заграй ми, цигане старий" - Navka выпустила новый клип
"Заграй ми, цигане старий" - Navka выпустила новый клип
Чак Норрис записал жесткое обращение к Лукашенко
Чак Норрис записал жесткое обращение к Лукашенко
Лидер группы Brutto впервые отреагировал на протесты в Беларуси
Лидер группы Brutto впервые отреагировал на протесты в Беларуси
"Молчать - не вариант" - Хлывнюк записал видео для белорусов
"Молчать - не вариант" - Хлывнюк записал видео для белорусов
Интервью
1/5
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 711
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 1116
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1422
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1791
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 963
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
19 августа 2020
Просмотров: 270
Подарунки з того світу
У тьоті Лесі, матері мого хрещеного, торік почала прогресувати хвороба Альцгеймера. Бувало, сидимо за столом, вона дивиться на сина й каже: "Аню, хто ...
среда, 19 августа 2020 22:55

Смелая супермодель позировала с обнаженной грудью
5

  Комментировать

Американская супермодель Белла Хадид опубликовала провокационные фото в своем Instagram. 23-летняя красавица позировала с обнаженной грудью для британского журнала I-D.

Сексуальная модель позировала топлесс.
Фото: instagram.com/bellahadid
Сексуальная модель позировала топлесс.
Сексуальная модель позировала топлесс.
Сексуальная модель позировала топлесс.
Сексуальная модель позировала топлесс.

Фотосессия проходила еще до начала карантина. Проводил съемку известный фотограф Мерт Алас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самая красивая женщина мира сфотографировала себя снизу

Хадид снялась топлес с красными волосами и неординарный макияжем. Самая красивая женщина мира позировала среди цветущих деревьев в светло-розовом наряде из осенней коллекции 2017 года Dilara Findikoglu.

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, снялась в откровенной рекламной кампании французского модного дома Chanel.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Смелая супермодель позировала с обнаженной грудью». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
августа

Сжег документы и застрелился - командир повстанцев не дался врагу

Националисты создали отряды самообороны

Крестьяне подняли восстание

Начался путч

Издали документ о злоупотреблении властью

Литр меда стоит 300 грн: почему 2020-й стал худшим для пасечников

Иностранные клички космонавтов изменили на русские

Преображение Господнее: как правильно провести день

Самое читаемое
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
10
 Просмотров: 56243
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
21
 Просмотров: 47899
Украинская фитнес-модель похвасталась фигурой на Одесском пляже
Украинская фитнес-модель похвасталась фигурой на Одесском пляже
3
 Просмотров: 10863
Из Москвы в Запорожье прибыли 2 самолета со взрывчаткой
Из Москвы в Запорожье прибыли 2 самолета со взрывчаткой
 Просмотров: 10134
Каменских сделала нудистское фото среди поля
Каменских сделала нудистское фото среди поля 1 Просмотров: 8640
Знаменитости
Победительница "Холостяка" показала фото с сексуальным декольте
Победительница "Холостяка" показала фото с сексуальным декольте
6
 Просмотров: 648
Вика "Полтава" из "Холостяка" выложила в интернет свои откровенные фото
Вика "Полтава" из "Холостяка" выложила в интернет свои откровенные фото
6
 Просмотров: 6507
Звезды сериала "Школа" показали видео своего нежного поцелуя
Звезды сериала "Школа" показали видео своего нежного поцелуя
 Просмотров: 1026
Певица Рита Ора похвасталась стройной фигурой в купальнике
Певица Рита Ора похвасталась стройной фигурой в купальнике
8
 Просмотров: 3258
Сексуальная жена игрока "Динамо" показала шикарное тело
Сексуальная жена игрока "Динамо" показала шикарное тело
11
 Просмотров: 6147
Больше всего комментируют
4
Задержание "вагнеровцев" должно было быть украинской операцией, которая сорвалась после доклада в ОП
4
СБУ никак не причастна к "вагнеровцам" - глава украинской разведки
1
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1
Глава Нацбанка рассказал о последствиях повышения "минималки"
Голосов: 41213
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua