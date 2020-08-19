Смелая супермодель позировала с обнаженной грудью

Американская супермодель Белла Хадид опубликовала провокационные фото в своем Instagram. 23-летняя красавица позировала с обнаженной грудью для британского журнала I-D.

Фото: instagram.com/bellahadid

Фотосессия проходила еще до начала карантина. Проводил съемку известный фотограф Мерт Алас.

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Хадид снялась топлес с красными волосами и неординарный макияжем. Самая красивая женщина мира позировала среди цветущих деревьев в светло-розовом наряде из осенней коллекции 2017 года Dilara Findikoglu.

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, снялась в откровенной рекламной кампании французского модного дома Chanel.