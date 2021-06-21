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Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
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Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян
Фото: instagram.com/kimkardashian
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян
Американская фитнес-модель Хоуп Билл
Американская модель Оливия Калпо

Хотите, чтобы после отпуска остались не только яркие впечатления, но и красивые фото, тогда вам понадобятся некоторые шпаргалки от знаменитостей. Ведь звезды точно знают в каких ракурсах позировать, чтобы их фотографии поражали многочисленных поклонников. К тому же, после публикации пляжного контента количество ваших подписчиков в Instagram точно возрастет.

Какие позы лучше всего подойдут для фотосессии возле бассейна, читайте в материале Gazeta.ua

Русалочка

Кадр однозначно получится удачным, если сфотографироваться в воде по пояс, облокотившись на бортик бассейна. Если вы не обладаете идеальным прессом, то такой прием акцентирует внимание на красивой зоне декольте, а не на проблемных участках.

Автор: Instagram.com/demirose
  Британская модель Деми Роуз
Британская модель Деми Роуз
Автор: instagram.com/kyliejenner
  Американская модель и миллиардерша Кайли Дженнер
Американская модель и миллиардерша Кайли Дженнер
Автор: instagram.com/lesia_nikituk
  Телеведущая Леся Никитюк
Телеведущая Леся Никитюк

Дама в шляпе

Такая фотография придаст вашему образу загадочности. Чем шире поля будут в вашей шляпе, тем интереснее получится снимок.

Автор: instagram.com/annasedokova
  Певица Анна Седокова
Певица Анна Седокова

Искусство сидеть

Позируя сидя, следите за тем, чтобы колени не были выставлены прямо в камеру, из-за чего ноги будут казаться массивными. Лучше сядьте боком, расправьте плечи, а ноги опустите в воду. Также можно поправлять руками волосы, что придаст вашему образу изюминку.

Автор: instagram.com/kimkardashian
  Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян
Автор: instagram.com/kimkardashian
  Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян
Автор: instagram.com/hopebeel
  Американская фитнес-модель Хоуп Билл
Американская фитнес-модель Хоуп Билл

Поднимаем бокал

Креативные кадры получатся, если вы будете держать в руке яркий коктейль или аксессуар. На контрасте с голубым цветом воды снимки будут чрезвычайно красочными.

Автор: instagram.com/annasedokova
  Певица Анна Седокова
Певица Анна Седокова

Игра теней

Чтобы продемонстрировать все эротические изгибы тела и спрятать некоторые недостатки, выберите правильный свет. Вы будете выглядеть, как настоящая супермодель, если красиво обыграть силуэт водой и светом.

Автор: instagram.com/elizabethherley
  Британская актриса Элизабет Хёрли
Британская актриса Элизабет Хёрли

Оседлайте матрас

Фото на надувном круге или матрасе всегда беспроигрышный вариант. Главное, чтобы в бассейне не было людей. Лежа на матрасе слегка согните ноги, чтобы продемонстрировать их длину. Также можно сделать снимок, лежа на животе.

Автор: Instagram.com/oliviaculpo
  Американская модель Оливия Калпо
Американская модель Оливия Калпо

Спиной к фотографу

Такой кадр позволяет продемонстрировать не только яркое бикини, но и соблазнительные формы.

Автор: instagram.com/veronicabielik
  Польская фитнес-модель Вероника Белик
Польская фитнес-модель Вероника Белик
Автор: instagram.com/kimkardashian
  Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян

Лежа на шезлонге

Если хотите сделать кадр, как вы лежите на шезлонге, то ни поворачивайтесь лицом к фотографу - этот ракурс деформирует тело: верхняя часть выглядит слишком громоздкой, а ноги, наоборот, короткими. Не забудьте прогнуться в пояснице так, чтобы касаться поверхности только головой, лопатками и ягодицами.

Автор: Instagram.com/demirose
  Британская модель Деми Роуз
Британская модель Деми Роуз

В воде

Фотография, на которой вы плаваете в бассейне, является доказательством того, что вы предпочитаете здоровый образ жизни.

Автор: instagram.com/kyliejenner
  Американская модель и миллиардерша Кайли Дженнер
Американская модель и миллиардерша Кайли Дженнер

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ким Кардашьян, Деми Роуз и Кайли Дженнер: в каких выгодных ракурсах фотографируются звезды в бикини

Американская фитнес-модель 32-летняя Хоуп Билл решила не позировать в бикини, а поразить подписчиков не менее откровенным нарядом. На фото, которые опубликовала в Instagram, звезда позирует в черном спортивном топе и полупрозрачных сетчатых шортах.

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