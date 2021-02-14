Случайность: Галина Герасимова стала моделью в 69 лет

Фото: предоставлено Галиной Герасимовой

"Я не кичусь собой и никогда этого не делала. Моя миссия в том, чтобы показать другим женщинам, что красивыми можно быть всегда. Не бойтесь своего возраста. Любите каждое мгновение жизни и будьте счастливы. Тогда будет блеск в глазах и вашу красоту будут замечать ", - призвала 73-летняя фотомодель Галина Герасимова.

Автор: предоставлено Галиной Герасимовой Галина Герасимова стала фотомоделью в 69 лет

Женщина рассказывала корреспонденту Gazeta.ua о своей модельной карьере, которую начала в 69 лет.

"Моделью стала случайно. Это как подарок судьбы. Всю жизнь жила, как обычная женщина, работа, семья, дети, внуки. На пенсии стало больше времени, начался размеренный темп жизни. Как-то внук Илиан опубликовал мои фото в социальных сетях. А вскоре сообщил, что меня приглашают на фотосъемку для журнала. Я долго отказывалась, но родные меня убедили. Ради них и пошла на фотосессию. Там мне кардинально изменили образ, меняла 6 или 7 нарядов".

Автор: предоставлено Галиной Герасимовой Галина Герасимова стала фотомоделью в 69 лет

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Первая съемка длилась около 6:00. Фото Галины Ивановны украсили страницы украинского издания французского журнала L'officiel. Впоследствии женщину начали приглашать на съемки телепередач и на фотосессии в другие издания и для рекламы. Во время работы она часто импровизирует. Съемочные группы всегда восхищаются, как легко и естественно Галина Ивановна входит в роль.

Автор: предоставлено Галиной Герасимовой Галина Герасимова стала фотомоделью в 69 лет

"Для меня каждая съемка это душевный подъем. Повсюду очень хорошо принимают. Счастлива, что приходится работать с замечательными людьми. На моей Facebook-странице люди пишут много пожеланий. Конечно, очень приятно читать положительные отзывы. И подруги дочерей передают мне приветствия. Говорят, что я их вдохновляю. А я удивляюсь, что они в своих 35-40 лет уже думают о старости ".

Галина Ивановна утверждает, что главное оставаться оптимистом.

"Ко всем отношусь доброжелательно. Никому не завидую, наоборот при возможности стараюсь помочь. Я люблю людьми, которые находят время для развития. Когда человек занимается тем, что ей нравится, то остается интересной в любом возрасте".

Галина Герасимова живет в городе Мироновка Киевской области. 3 года как вдова. Имеет двух дочерей и четверо внуков.