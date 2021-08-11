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среда, 11 августа 2021 14:31

Slavia поразила гостей выступлением на свадьбе

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Slavia поразила гостей выступлением на свадьбе
Ярослава Притула с раннего детства обожала выступать. Сейчас исполнительница поет под сценическим именем Slavia. ФОТО: Тарас Подолян

Певица Slavia - Ярослава Притула - с раннего детства радовала близких импровизированными выступлениями. Об этом она рассказала Gazeta.ua.

"У меня никогда не возникало вопросов, кем быть. Сколько себя помню, мечтала стать артисткой. В раннем детстве замирала перед телевизором, когда показывали концерты. С восторгом смотрела выступления Софии Ротару, Оксаны Билозир. Впоследствии родители купили радиомагнитолу латвийской фирмы Radiotehnika, где сверху был проигрыватель на пластинки, кассеты, а также радио. Мама ставила пластинку, сажала меня в большое кресло и могла спокойно оставить на некоторое время одну, столь сильно музыка увлекала моё внимание. Любила песни итальянского дуэта Аль Бано и Ромина Пауэр", - поделилась Slavia.

В дошкольном возрасте Ярослава выступала для родных, стоя на табуретке с плойкой матери в ​​руках, которая имитировала микрофон.

"6-летней не постеснялась выступить на свадьбе. Родственница, которая имела музыкальное образование, заметила мой талант и посоветовала маме отдать в музыкальную школу-интернат имени Софии Крушельницкой. Там я получила хорошую базу знаний".

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После окончания восьмого класса поступила в музыкальное училище, где и познакомилась с Михаилом Хомой (фронтмен группы Dzidzio. - Gazeta.ua). Позже они вместе учились в Киевском национальном университете культуры и искусств по классу эстрадного вокала.

Полный текст рассказа Ярославы Притулы читайте в свежем номере журнала "Країна" за 12 августа.

Певица Slavia - Ярослава Притула - планирует порадовать фанов масштабным проектом. Исполнительница готовится к сольному концерту с оркестром и балетом. Премьера состоится 4 ноября в Хмельницкой филармонии. Затем звезда планирует выступить и в других городах.

Автор: Ирина МАМРЫГА
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