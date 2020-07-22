Slavia показала соблазнительное декольте в костюме из нового клипа

Украинская певица Slavia, настоящее имя которой Ярослава Хома, решила порадовать подписчиков в соцсетях новым пикантным снимком.

Жена артиста Dzidzio опубликовала в своем Instagram фотографию с глубоким декольте.

Автор: instagram.com/slavia_official Певица Slavia показала глубокое декольте

Slavia появилась на фото в одном из образов, использованных в ее недавнем клипе "Я тебе не мамка".

Певица соблазнительно позирует в тесном белом купальнике, который подчеркивает грудь любимой Dzidzio. Довершают образ многочисленные цепочки, которыми певица украсила шею, и массивные серьги золотого цвета.

Ярослава сделала яркий макияж с акцентом на губы, распустила пышные волосы и гладко причесалась на пробор.

"Во время, когда я родилась, планетой правила Венера", - подписала фото Slavia.

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Поклонники отреагировали на фотографию шквалом восторженных комментариев: "Мать родная, какая же Ты фантастическая! Горячая кровь", "Красивейшая", "муза", "Невероятная кареглазая красавица".

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