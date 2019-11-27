Слава Каминская назвала причину развода

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Солистка дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, впервые обнародовала причину их развода.

В беседе с Ольгой Горбачевой Каминская призналась, что пустила на их с екс-мужем территорию родителей, что и привело к разрыву.

"У нас все было замечательно. Все было хорошо, пока не стали вмешиваться родители. Я могу сказать теперь с уверенностью: если есть возможность, чтобы за детьми смотрели няни - это надо использовать. Нельзя, чтобы родители были очень часто вхожи к вашему личному пространству", - поделилась Слава.

Артистка призналась, что уже когда родители стали все чаще бывать у них дома и давать советы, как жить, тогда она просто не смогла их подвинуть с их личной жизни с Эдгаром.

"У нас первая ссора с Эдгаром была через нянь и родителей. Так получилось - мы не могли накормить ребенка, у нас была новая няня. Новая была потому, что старая родителей не устроила. Я не смогла отстоять свою позицию. Так получилось, что моя мама влезла в коалицию с моей свекровью, им так давить меня авторитетом булэ проще. Рассказала Эдгару, а он: "Вот с твоим характером, ты не права". он не стал мою сторону. Я ему говорю: "Я всегда становилась на твою сторону независимо от того, что ты делал", - поделилась историей артистка.

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Также Слава призналась, что у нее со свекровью были прекрасные отношения.

"Просто это была моя территория, а я не могла этого объяснить. Наши родители приходили к нам. Извините, мы сексом занимались - двери открываются ключами: "Привет". Такие какие-то моменты - это слишком", - рассказала певица.

После того, как у матери Эдгара диагностировали определенные проблемы со здоровьем, она захотела больше времени проводить с внуками. Женщина стала частой гостьей в доме пары. Нередко свекровь объединялась с няней против Славы.

Сейчас артистка уверенно заявляет, что сделала определенные выводы и в будущем не даст родителям нарушать свое личное пространство с ее будущим возлюбленным.

По словам певицы, видеться с детьми Эдгару не мешает. И он сам редко посещает детей.

"Я обозначила сумму алиментов, которая, на мой взгляд, является достаточным для того, чтобы к нему постоянно с этим вопросом обращаться, чтобы ее как-то юридически узаконить. На что отец мне ответил: "Не можешь содержать детей - отдай их мне".

Слава и Эдгар Камински расстались в июле этого года. Инициатива разорвать отношения принадлежала Эдгару. В експодружжя есть двое детей - сын Леонард, которому в декабре исполнится 5 лет, и дочь Лаура, которой также в декабре будет четыре года.