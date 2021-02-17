Слава из "НеАнгелов" рассекретила своего любимого

Украинская певица Слава Каминская опубликовала в Instagram фотографию со своим возлюбленным.
"Друзья, посоветуйте классных фильмов. Хотим с любимым продолжить наш романтик", - подписала фото Слава.
Фанаты давно уже приписывали ей новый роман после развода с пластическим хирургом Эдгаром Каминским.
Но никто не знал, кто именно стал избранником певицы.
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Слава и Эдгар Каминский поженились 16 июля 2014.
В том же году у пары родился сын, а в 2015-м - дочь. 2019 супруги официально развелись.
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