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вторник, 02 июля 2019 14:21

Слава и Эдгар Каминские официально развелись
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Слава и Эдгар Каминские официально развелись
Фото: tsn.ua
Слава и Эдгар Каминские официально развелись
Слава и Эдгар Каминские официально развелись
Слава и Эдгар Каминские официально развелись

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская официально развелась с пластическим хирургом Эдгаром Каминским.

На официальном сайте суда Подольского района города Киева появилась информация, что пара разорвала брак 1 июля.

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Мужчина подал иск на развод 19 апреля. Первое слушание должно было пройти 12 июня, но никто на него не пришел.

Слава и Эдгар Каминские пока не комментируют произошедшее.

Пара была вместе 5 лет. Вместе они воспитывали сына Леонарда и дочь Лауру.

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