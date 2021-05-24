Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини

Фото: instagram.com/irina_moroziuk

Бывшая жена экс-динамовца Николая Морозюка Ирина не упускает случая похвастаться прелестями в откровенных образах. Фото публикует в Instagram.

Сейчас президент львовского футбольного клуба "Лион" отдыхает с 5-летним сыном в Турции и оттуда радует поклонников откровенными кадрами. Так, Ирина позировала в крошечном бикини спиной к фотографу, демонстрируя соблазнительные формы. При этом женщина держала доску для серфинга.

Снимок вызвал настоящий фурор среди подписчиков Морозюк.

На других кадрах Ирина позирует в платье со сверхглубоким декольте вблизи ресторана греческой кухни.

"Какие здесь рестораны! Сегодня греческий и я, как и обещала, Афродита", - подписала фотографии Морозюк.

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Украинский футболист Николай Морозюк и Ирина Морозюк больше не являются парой. Звездные супруги взяло паузу в октябре 2019 года, а затем разорвало отношения после восьми лет совместной жизни. Ирина не назвала точную причину развода. Только добавила, что "чувства ушли".