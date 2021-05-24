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понедельник, 24 мая 2021 08:51

Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
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Президент львовского футбольного клуба "Лион" Ирина Морозюк не теряет возможности показать свои прелести
Фото: instagram.com/irina_moroziuk
Президент львовского футбольного клуба "Лион" Ирина Морозюк не теряет возможности показать свои прелести
Президент львовского футбольного клуба "Лион" Ирина Морозюк не теряет возможности показать свои прелести
Президент львовского футбольного клуба "Лион" Ирина Морозюк не теряет возможности показать свои прелести
Президент львовского футбольного клуба "Лион" Ирина Морозюк не теряет возможности показать свои прелести

Бывшая жена экс-динамовца Николая Морозюка Ирина не упускает случая похвастаться прелестями в откровенных образах. Фото публикует в Instagram.

Сейчас президент львовского футбольного клуба "Лион" отдыхает с 5-летним сыном в Турции и оттуда радует поклонников откровенными кадрами. Так, Ирина позировала в крошечном бикини спиной к фотографу, демонстрируя соблазнительные формы. При этом женщина держала доску для серфинга.

Снимок вызвал настоящий фурор среди подписчиков Морозюк.

На других кадрах Ирина позирует в платье со сверхглубоким декольте вблизи ресторана греческой кухни.

"Какие здесь рестораны! Сегодня греческий и я, как и обещала, Афродита", - подписала фотографии Морозюк.

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Украинский футболист Николай Морозюк и Ирина Морозюк больше не являются парой. Звездные супруги взяло паузу в октябре 2019 года, а затем разорвало отношения после восьми лет совместной жизни. Ирина не назвала точную причину развода. Только добавила, что "чувства ушли".

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