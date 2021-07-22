Скандальная Лобода приехала в Украину с новой песней

Певица Светлана Лобода приехала в Украину. Она представила на украинских радиостанциях новую песню.

Лобода побывала на радио "Пятница", "Наше Радио", "Русское радио. Украина", "NRJ Украина", где представила новый трек "Алло", сообщает УНИАН.

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Клип на песню снял популярный клипмейкер Алан Бадоев. Он часто сотрудничает с российскими звездами.

Светлана Лобода уже несколько лет живет и работает в РФ. 14 августа артистка запланировала концерт в Одессе. Событие должно состояться в клубе Ibiza Beach Club.

Стоимость билетов на концерт Лободы стартует от 1,3 тыс. грн.

Мысли украинцев относительно выступления знаменитости в Одессе разделились. Одни обрадовались и с удовольствием ждут концерт, другие - раскритиковали певицу.