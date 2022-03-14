Скандальная Егорова передумала поддерживать Путина

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Поклонница Путина украинская телеведущая Снежана Егорова внезапно отреклась от своего любимца.

Она заявила, что не поддерживает вторжение РФ в Украину.

Это произошло после того, как консульство Украины в Анталии узнало ее политическую позицию по отношению к Украине. Как следствие, запретили продлить загранпаспорта ее детям.

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Наверное, Егоровой придется искать другую страну для убежища.

Телеведущая и актриса 49-летняя Снежана Егорова в очередной раз поддержала президента страны-агрессора Владимира Путина. В этот раз его решение о признании Россией так называемых ДНР и ЛНР "независимыми республиками". Путина назвала "героем нашего времени", что после решения главы Кремля следует ожидать "мира" на оккупированном Россией Донбассе, и потому радуется за проживающих там людей.