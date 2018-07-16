Сердючка устроила грандиозный концерт в Одессе

Фото: Пресс-служба

В центре Одессы, на Морвокзале открылась масштабная концертная площадка под открытым небом. Каждый вечер на берегу Черного Моря, в окружении кораблей, яхт и вечерних закатов будут собираться одесситы и гости города, чтобы услышать украинских и западных звезд.

Специальной гостьей этого праздника стала Верка Сердючка.

Вели вечер артисты Студии Квартал 95 Степан Казанин и Мика Фаталов.

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Первыми выступили подопечные Андрея Данилко, участники шоу Х-фактор, группа Mountain Breeze. А уже потом началось шоу Верки Сердючки и бэнда.

"Поздравляем! Поздравляем! Сегодня открытие площадки Морвокзала, пятница 13-е, но я надеюсь, что это все не развалится. Друзья, я прошу, не думайте что это какой-то концерт! Сегодня мы здесь дурачимся, смотрим не оценивая и отдыхаем. У нас просто встреча прекрасных людей с прекрасным вокруг, давайте отдыхать. А ну-ка, Одесса, а ну-ка, любимая!", - скандировала Верка со сцены.

После пятой песни под сценой началась настоящая дискотека. Усидеть на месте не смогли и звездные гости - Дмитрий Шуров (Pianoбой) и участник Евровидения от Украины этого года, MELOVIN, которые пришли на открытие Летней сцены. В пляс бросился и 13-летний сын Шурова – Лева. Парень вышел на сцену и задорно отплясывал с бубном.

Несколько раз Вера пела на бис, а после, сняв свою фирменную звезду, что была неотъемлемой частью имиджа Сердючки на протяжении более 15 лет концертной деятельности, удалилась со сцены.

Летняя сцена на Морвокзале будет работать до 1 сентября. Специально для этого события построили открытую площадку, которая в один вечер может принять порядка 3 тысяч человек. Для ее обеспечения потребовалось более 325 тонн техники. Известно, что для одесситов и гостей столицы выступит порядка 40 артистов. Среди них – Тото Кутуньо, Лайма Вайкуле, Тина Кароль, Студия Квартал 95 и многие другие.