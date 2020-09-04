Сенсационная инженер выложила в интернет фото, на котором позирует топлес

Фото: instagram.com/alex_mucci

Итальянский инженер аэрокосмической отрасли 32-летняя Алексис Муччи поражает подписчиков откровенными фото. Публикует фотографии в Instagram.

На серии снимков модель позирует только в черных трусах, щеголяя пышными формами. Образ дополнила соломенной шляпой.

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Еще несколько лет назад Муччи планировала стать инженером аэрокосмической отрасли, закончив соответствующий вуз. Но от карьеры в этой сфере отказалась. Сейчас Алексис Муччи известна как Instagram-модель и активно участвует в откровенных фотосессиях.

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