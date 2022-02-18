"Сельские повадки остались" - Wellboy рассказал, как живет с матерью в одной квартире

Певец Wellboy, недавно выпустивший трек Nozzy Bossу, забрал в столицу мать. Сейчас артист живет с ней.

В интервью для "Viva" исполнитель рассказал, как его изменила популярность и как уживается с матерью в одной квартире.

"Мать вообще кайфует. Но все сельские привычки остались. Там с утра встаешь, прежде всего не умываешься, не чистишь зубы, а выходишь во двор и открываешь кур, насыпаешь им зерна. Она наконец-то свободна от этого, но еще не привыкла к городу", – говорит артист.

Фото: .instagram.com/a.wellboy

Певец признается, что в отношениях сейчас не находится, хотя популярностью среди женщин пользуется немалой, но умышленно с ними не знакомится.

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И все же о женитьбе звезда неоднократно задумывался.

"Думал и даже носил на безымянном пальце колечко. Сам себе купил, чтобы девочки не приставали. И мне его на съемке "Вечернего квартала" сломал Женя Кошевой, обещал купить новое",– рассказал Wellboy.

Антон Вельбой родился в селе Грунь Ахтырского района Сумской области. Вельбой – настоящая фамилия музыканта. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности "Режиссер эстрады". Во время учебы работал каменщиком, аниматором, MC, актером. Стал известен благодаря хиту "Гуси" и Нацотбору на Евровидение.