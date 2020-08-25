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вторник, 25 августа 2020 17:05

Сексуальный женский рэп: Ikstina представила новый клип
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Певица Ikstina представила новый клип
Фото: предоставлено пиар-агентом артистки
Певица Ikstina представила новый клип
Певица Ikstina представила новый клип
Певица Ikstina представила новый клип
Певица Ikstina представила новый клип

Певица Ikstina презентовала свой второй клип на песню "Un Dos Tres". Испанские мотивы и украинский драйв — отличное сочетание, которое заставит сердце биться чаще.

Песня "Un Dos Tres" - это квинтэссенция чувств: когда любовь, словно ураган врывается в жизнь внезапно и со своими последствиями. Пьянящий вокал, сексуальный женский рэп, страстная история и новая испано-украинский лирика от Ikstina перенесут каждого в игру на грани любви.

Съемки клипа проходили в течение 4 дней, во время которых певица с командой объехала почти 2 тыс. км.

"Мы доказали, что можем воспроизвести страстную любовь и игру с любимых фильмов именно в Украине. Гранд Каньон Станислав и Розовое Озеро - это локации в Херсонской области, где захватывает дух, и душа замирает от гордости. Я уверена, что испанский вайб, украинская лирика, чрезвычайные локации, темпераментные герои не оставят зрителя равнодушным ", — комментирует певица.

Герои этой истории приковывают взгляд. Неудивительно, что ночью, когда снимались откровенные сцены в бассейне, часть жителей отеля, где проходили съемки, наблюдали за этим соблазнительным процессом.

"Главный сюжет - предел. Каждый из нас хотя бы раз в жизни ходил по лезвию. Школа чувства и романтическая история - ныряйте в этот водоворот чувств и кайфуйте от просмотра. Живите каждую секунду и каждой клеткой своего тела. Это именно тот случай, когда не хочешь, чтобы история закончилась ", — рассказывает Ikstina.

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В мае Ikstina презентовала клип на дебютную песню "Señorita", с которым певица стремительно ворвалась в мир украинского шоу-бизнеса.

Певец Макс Барских порадовал слушателей еще одним танцевальным хитом - "Lonely". Только через две недели после громкого электронного релиза "Silence", который нашел своего слушателя от Франции в Канаду, Барских вместе с музыкантом Джаро представляет совместную композицию под названием "Lonely".

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