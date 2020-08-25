Сексуальный женский рэп: Ikstina представила новый клип

Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

Певица Ikstina презентовала свой второй клип на песню "Un Dos Tres". Испанские мотивы и украинский драйв — отличное сочетание, которое заставит сердце биться чаще.

Песня "Un Dos Tres" - это квинтэссенция чувств: когда любовь, словно ураган врывается в жизнь внезапно и со своими последствиями. Пьянящий вокал, сексуальный женский рэп, страстная история и новая испано-украинский лирика от Ikstina перенесут каждого в игру на грани любви.

Съемки клипа проходили в течение 4 дней, во время которых певица с командой объехала почти 2 тыс. км.

"Мы доказали, что можем воспроизвести страстную любовь и игру с любимых фильмов именно в Украине. Гранд Каньон Станислав и Розовое Озеро - это локации в Херсонской области, где захватывает дух, и душа замирает от гордости. Я уверена, что испанский вайб, украинская лирика, чрезвычайные локации, темпераментные герои не оставят зрителя равнодушным ", — комментирует певица.

Герои этой истории приковывают взгляд. Неудивительно, что ночью, когда снимались откровенные сцены в бассейне, часть жителей отеля, где проходили съемки, наблюдали за этим соблазнительным процессом.

"Главный сюжет - предел. Каждый из нас хотя бы раз в жизни ходил по лезвию. Школа чувства и романтическая история - ныряйте в этот водоворот чувств и кайфуйте от просмотра. Живите каждую секунду и каждой клеткой своего тела. Это именно тот случай, когда не хочешь, чтобы история закончилась ", — рассказывает Ikstina.

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В мае Ikstina презентовала клип на дебютную песню "Señorita", с которым певица стремительно ворвалась в мир украинского шоу-бизнеса.

Певец Макс Барских порадовал слушателей еще одним танцевальным хитом - "Lonely". Только через две недели после громкого электронного релиза "Silence", который нашел своего слушателя от Франции в Канаду, Барских вместе с музыкантом Джаро представляет совместную композицию под названием "Lonely".