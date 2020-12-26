Сексуальная жена украинского футболиста выпятила пышную грудь

Фото: instagram.com/yarmolkina10

Жена полузащитника английского "Вест Хэм Юнайтед" и сборной Украины Андрея Ярмоленко Инна поделилась ярким семейным снимком.

Для фотографии Инна надела красное платье с глубоким декольте, на котором видно пышную грудь. Позирует вместе с мужем и сыновьями: 7-летним Иваном, 5-летним Даниилом и Максимом, 2 месяца. Самого младшего на руках держит любящий отец.

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"Счастливого Рождества", - подписала Инна фотографию в Instagram.

Андрей и Инна поженились в 2011 году. До этого 4 года жили в гражданском браке. Инна - специалист по международным отношениям и дипломатии. Андрей моложе жены на 2 года.

Жена вратаря сборной Украины и киевского "Динамо" 32-летнего Дениса Бойко Валерия захватила сеть пикантным фото с отдыха в Мексике. Любимая футболиста устроила пляжную фотосессию. На снимке, опубликованном в Instagram, звезда позировала в желтом мини-бикини. Образ дополнила солнцезащитными очками на цепи.