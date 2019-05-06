Сексуальная жена "Тора" показала фигуру без нижнего белья

Фото: Harper's Bazaar Australia

Жена актера Криса Хемсворта, который исполнил главную роль в "Торе", Эльза Патаки украсила обложку и страницы журнала Harper's Bazaar Australia. Она примерила несколько откровенных образов модного бренда Christian Dior.

На одной из фотографий Патаки позирует в блестящем платье без бюстгальтера. На шее у нее массивное золотое украшение. Образ дополняет прическа с эффектом мокрых волос.

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На другом фото испано-американская актриса появилась в черном кружевном платье до пола. Пользователи отмечают, что у жены Хемсворта очень хорошая фигура, учитывая, что она мать троих детей.

Соблазнительными снимками с отдыха поделилась и датская модель, бывшая невеста Леонардо Ди Каприо, Нина Агдал.