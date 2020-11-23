Сексуальная жена MONATIKа засветила роскошный бюст в кружевном платье

Фото: instagram.com/irinamonatik

Жена украинского мультиартиста MONATIKа Ирина продолжает радовать фолловеров привлекательными образами.

В фотоблоге любимая звезды обнародовала эффектный черно-белый снимок, где соблазнительно позирует в кружевном обтягивающим платье. Наряд незаурядно подчеркнул роскошный бюст Ирины.

"Сидишь молча в этот тихий золотой вечер - и так легко погружаешься в мечты", - подписала снимок Ирина.

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Читатели засыпали Ирину комплиментами.

"Настоящая и такая женственная", "Вы бомба!", "Вау! Жарко", "Ирочка, невероятная!", "Невероятно красивая", - пишут в комментариях.

Дмитрий Монатик показал поклонникам фото с сыновьями Даниилом и Платоном. Музыкант долго скрывал личную жизнь от посторонних. Фотографии певец опубликовал в Іnstagram. Дмитрий назвал сыновей любимыми посетителями и гостями музыкальной студии. Монатик с сыновьями сидит на диване. Мальчики с интересом рассматривают награды отца на стеллажах.