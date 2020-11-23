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понедельник, 23 ноября 2020 09:05

Сексуальная жена MONATIKа засветила роскошный бюст в кружевном платье
5

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Жена украинского мультиартиста MONATIKа Ирина продолжает радовать фолловеров привлекательными образами
Фото: instagram.com/irinamonatik
Жена украинского мультиартиста MONATIKа Ирина продолжает радовать фолловеров привлекательными образами
Жена украинского мультиартиста MONATIKа Ирина продолжает радовать фолловеров привлекательными образами
Жена украинского мультиартиста MONATIKа Ирина продолжает радовать фолловеров привлекательными образами
Жена украинского мультиартиста MONATIKа Ирина продолжает радовать фолловеров привлекательными образами

Жена украинского мультиартиста MONATIKа Ирина продолжает радовать фолловеров привлекательными образами.

В фотоблоге любимая звезды обнародовала эффектный черно-белый снимок, где соблазнительно позирует в кружевном обтягивающим платье. Наряд незаурядно подчеркнул роскошный бюст Ирины.

"Сидишь молча в этот тихий золотой вечер - и так легко погружаешься в мечты", - подписала снимок Ирина.

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Читатели засыпали Ирину комплиментами.

"Настоящая и такая женственная", "Вы бомба!", "Вау! Жарко", "Ирочка, невероятная!", "Невероятно красивая", - пишут в комментариях.

Дмитрий Монатик показал поклонникам фото с сыновьями Даниилом и Платоном. Музыкант долго скрывал личную жизнь от посторонних. Фотографии певец опубликовал в Іnstagram. Дмитрий назвал сыновей любимыми посетителями и гостями музыкальной студии. Монатик с сыновьями сидит на диване. Мальчики с интересом рассматривают награды отца на стеллажах.

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23
ноября

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