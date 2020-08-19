Сексуальная жена игрока "Динамо" показала шикарное тело

Жена полузащитника киевского "Динамо" и сборной Украины Виталия Буяльского выложила фото с летнего отдыха в Турции. И вызвала настоящий фурор у подписчиков в Instagram.
В кадре 29-летняя Алина Буяльская позирует в бикини, полоски которого создают иллюзию купальника, что просвечивает.
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Поклонники красавицы засыпали ее комплиментами.
"Как всегда секси", "Безумно красивая", "Как всегда увау!" - пишут пользователи.
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Ранее Алина Буяльская показала откровенные фото с обнаженной грудью. О жене Виталия Буяльского известно немного. Она родом из города Калиновка как и ее муж. Пара воспитывает дочь.
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