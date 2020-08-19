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среда, 19 августа 2020 09:33

Сексуальная жена игрока "Динамо" показала шикарное тело
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Жена полузащитника киевского "Динамо" и сборной Украины Виталия Буяльского выложила фото с летнего отдыха в Турции. И вызвала настоящий фурор у подписчиков в Instagram.

В кадре 29-летняя Алина Буяльская позирует в бикини, полоски которого создают иллюзию купальника, что просвечивает.

Жена полузащитника киевского "Динамо" и сборной Украины Виталия Буяльского Алина показала фото с летнего отдыха в Турции
Фото: instagram.com/buialska.alina
Жена полузащитника киевского "Динамо" и сборной Украины Виталия Буяльского Алина показала фото с летнего отдыха в Турции
Жена полузащитника киевского "Динамо" и сборной Украины Виталия Буяльского Алина показала фото с летнего отдыха в Турции
Жена полузащитника киевского "Динамо" и сборной Украины Виталия Буяльского Алина показала фото с летнего отдыха в Турции
Жена полузащитника киевского "Динамо" и сборной Украины Виталия Буяльского Алина показала фото с летнего отдыха в Турции

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Поклонники красавицы засыпали ее комплиментами.

"Как всегда секси", "Безумно красивая", "Как всегда увау!" - пишут пользователи.

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Публикация от Alina Buialska (@buialska.alina)

Ранее Алина Буяльская показала откровенные фото с обнаженной грудью. О жене Виталия Буяльского известно немного. Она родом из города Калиновка как и ее муж. Пара воспитывает дочь.

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Дата
19
августа

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