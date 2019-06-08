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суббота, 08 июня 2019 22:45

Сексуальная жена Бибера похвасталась глубоким декольте
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Муж Хейли Джастин Бибер сейчас проходит лечение от депрессии
Фото: dailymail.co.uk
Муж Хейли Джастин Бибер сейчас проходит лечение от депрессии
Муж Хейли Джастин Бибер сейчас проходит лечение от депрессии
Певица Майли Сайрус с мужем, актером Хемсворт

Жена Джастина Бибера Хейли побывала на показе бренда Saint Laurent, где представили мужскую линейку весна-лето 2020. Модное шоу устроили в Малибу.

22-летняя модель пришла в мини-платье с бело-красными полосами и глубоким декольте. Образ Хейли дополнила черными босоножками на высоких каблуках. Так как показ проходил на пляже, обувь подвела свою владелицу и постоянно погружалась в песок.

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На шоу также побывали и другие знаменитости - Майли Сайрус с мужем Лиамом Хемсвортом, актриса Эмбер Херд, Киану Ривз.

Недавно голливудские актеры побывали на премьере фантастической ленты "Люди Икс: Темный феникс". Звезды поражали изысканными платьями и элегантными костюмами. Посмотреть на главных персонажей фильма собрались сотни фанатов.

Daily Mail
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