Сексуальная жена Бибера похвасталась глубоким декольте

Фото: dailymail.co.uk

Жена Джастина Бибера Хейли побывала на показе бренда Saint Laurent, где представили мужскую линейку весна-лето 2020. Модное шоу устроили в Малибу.

22-летняя модель пришла в мини-платье с бело-красными полосами и глубоким декольте. Образ Хейли дополнила черными босоножками на высоких каблуках. Так как показ проходил на пляже, обувь подвела свою владелицу и постоянно погружалась в песок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Потап потроллил Настю Каменских за ошибку в английском

На шоу также побывали и другие знаменитости - Майли Сайрус с мужем Лиамом Хемсвортом, актриса Эмбер Херд, Киану Ривз.

Недавно голливудские актеры побывали на премьере фантастической ленты "Люди Икс: Темный феникс". Звезды поражали изысканными платьями и элегантными костюмами. Посмотреть на главных персонажей фильма собрались сотни фанатов.