Сексуальная супермодель потрясла пикантными фото

Известная венгерская модель Барбара Палвин снялась для итальянского издания L'Officiel.

Звезда позировала в нижнем белье и сетчатом комбинезоне для знаменитого фотографа Рикардо Гомеса. Кадры из фотосессии опубликовала в Instagram.

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На снимках Барбара эффектно позирует. Образы модель дополнила высокими каблуками.

Венгерская топмодель и "ангел" Victoria's Secret 26-летняя Палвин поразила фанатов откровенной фотографией. Публикует фото в Instagram. На снимке модель соблазнительно позирует топлесс, прикрывая грудь рукой.