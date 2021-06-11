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пятница, 11 июня 2021 20:45

Сексуальная супермодель потрясла пикантными фото
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Известная венгерская модель Барбара Палвин снялась для итальянского издания L'Officiel.

Звезда позировала в нижнем белье и сетчатом комбинезоне для знаменитого фотографа Рикардо Гомеса. Кадры из фотосессии опубликовала в Instagram.

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На снимках Барбара эффектно позирует. Образы модель дополнила высокими каблуками.

Модель позировала для известного итальянского глянца в откровенных образах. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin
Модель позировала для известного итальянского глянца в откровенных образах. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin
Модель позировала для известного итальянского глянца в откровенных образах. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin
Модель позировала для известного итальянского глянца в откровенных образах. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin
Модель позировала для известного итальянского глянца в откровенных образах. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin

Венгерская топмодель и "ангел" Victoria's Secret 26-летняя Палвин поразила фанатов откровенной фотографией. Публикует фото в Instagram. На снимке модель соблазнительно позирует топлесс, прикрывая грудь рукой.

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