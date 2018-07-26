Сексуальная Ирина Шейк показала новые фото в белье

32-летняя Ирина Шейк опубликовала серию фотографий, сделанных в собственной ванной.

"В восторге от моего нового бюстгальтера", — призналась амбассадор марки Intimissimi.

Поклонники восхитились прекрасной физической формой молодой мамы и написали ей множество комплиментов: "Ирина, потрясающе выглядите!", "Очень красивая и яркая", "Бомба", "Вот это фигура!", "Шикарный животик".

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Возлюбленная Брэдли Купера быстро пришла в форму после родов. Уже через три недели после появления на свет дочери она участвовала в рекламных фотосессиях, а через полгода вновь вышла на подиум.