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вторник, 08 сентября 2020 12:02

Сексуальная и в песке: американская модель засветила соски в соблазнительной фотосессии
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Модель поражает загорелой стройной фигурой
Фото: instagram.com/carmellarose
Модель поражает загорелой стройной фигурой
Модель поражает загорелой стройной фигурой
Модель поражает загорелой стройной фигурой
Модель поражает загорелой стройной фигурой

Модель родом из Калифорнии, США, 24-летняя Кармелла Роуз публикует обольстительные фото в Instagram.

С пляжной фотосессии девушка показала несколько сексуальных кадров. Модель позирует в оливковом бикини, которое хорошо подчеркивает ее загар и пышные ягодицы. Роуз повалялась в песке для хороших снимков.

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Кармелла Роуз еще в подростковом возрасте получила предложение о сотрудничестве от модельного агентства. Ее фото были на обложках таких журналов, как Sports Illustrated и Maxim.

Мексиканская модель 27-летняя Кара Дель Торо продолжает поражать соблазнительными фотографиями. Публикует снимки в Instagram.

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08
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