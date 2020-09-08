Сексуальная и в песке: американская модель засветила соски в соблазнительной фотосессии

Фото: instagram.com/carmellarose

Модель родом из Калифорнии, США, 24-летняя Кармелла Роуз публикует обольстительные фото в Instagram.

С пляжной фотосессии девушка показала несколько сексуальных кадров. Модель позирует в оливковом бикини, которое хорошо подчеркивает ее загар и пышные ягодицы. Роуз повалялась в песке для хороших снимков.

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Кармелла Роуз еще в подростковом возрасте получила предложение о сотрудничестве от модельного агентства. Ее фото были на обложках таких журналов, как Sports Illustrated и Maxim.

Мексиканская модель 27-летняя Кара Дель Торо продолжает поражать соблазнительными фотографиями. Публикует снимки в Instagram.