Сексуальная Алессандра Амбросио похвасталась формами в бикини

Фото: Instagram

Бывший ангел Victoria's Secret 38-летняя Алессандра Амбросио порадовала поклонников новыми горячими фото. На странице своего бренда купальников Gal Floripa в Instagram она опубликовала снимки в откровенном бикини.

"Привет выходные, я так рада вас видеть", - подписала фото Амбросио.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дженнифер Лопес показала идеальное тело в соблазнительном образе

На одной из фотографий модель позирует в красном бикини спиной. Чуть выше ягодиц видна татуировка Алессандры в форме полумесяца.

Собственный бренд бывший ангел запустила в этом году. Купальники рекламирует сама в соцсетях. Раньше такой же схемой продвижения начали пользоваться модель Эмили Ратаковски и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян.

Российская модель Ирина Шейк показала идеальную фигуру в новой откровенной фотографии. Ее опубликовала в Instagram. Модель позирует обнаженной на пляже. Интимные части тела прикрыла руками.