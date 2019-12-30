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понедельник, 30 декабря 2019 22:45

Сексуальная Алессандра Амбросио похвасталась формами в бикини
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Собственный бренд купальников Амбросио основала вместе с сестрой Элин и лучшей подругой Жизель Корио
Фото: Instagram
Собственный бренд купальников Амбросио основала вместе с сестрой Элин и лучшей подругой Жизель Корио
Собственный бренд купальников Амбросио основала вместе с сестрой Элин и лучшей подругой Жизель Корио
Собственный бренд купальников Амбросио основала вместе с сестрой Элин и лучшей подругой Жизель Корио
Собственный бренд купальников Амбросио основала вместе с сестрой Элин и лучшей подругой Жизель Корио

Бывший ангел Victoria's Secret 38-летняя Алессандра Амбросио порадовала поклонников новыми горячими фото. На странице своего бренда купальников Gal Floripa в Instagram она опубликовала снимки в откровенном бикини.

"Привет выходные, я так рада вас видеть", - подписала фото Амбросио.

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На одной из фотографий модель позирует в красном бикини спиной. Чуть выше ягодиц видна татуировка Алессандры в форме полумесяца.

Собственный бренд бывший ангел запустила в этом году. Купальники рекламирует сама в соцсетях. Раньше такой же схемой продвижения начали пользоваться модель Эмили Ратаковски и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян.

Российская модель Ирина Шейк показала идеальную фигуру в новой откровенной фотографии. Ее опубликовала в Instagram. Модель позирует обнаженной на пляже. Интимные части тела прикрыла руками.

Daily Mail
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