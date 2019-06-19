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среда, 19 июня 2019 08:59

Сексапильная Седокова показала шикарный бюст
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Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая сбежала в Россию, поразила сеть шикарным бюстом.

Артистка опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в черном топе с глубоким декольте. Также в кадре она "засветила" подтянутый животик. Такой наряд выгодно подчеркнул пышную грудь звезды.

Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова поразила сеть шикарным бюстом: позировала в спортзале и во время обеда
Фото: instagram.com/annasedokova
Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова поразила сеть шикарным бюстом: позировала в спортзале и во время обеда
Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова поразила сеть шикарным бюстом: позировала в спортзале и во время обеда

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"Божественная", "Аппетитная", "Булочка", "Роскошное фото", "Крутая", "Сочный персик", "Богиня", "Грудь супер", "Сочная", - пишут в комментариях под фото певицы.

Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова снялась в новом клипе "Санта-Барбара". В видео певица рассказывает историю внешне безупречных пар со скрытым жизнью.

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Дата
19
июня

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