Сексапильная Рианна похвасталась образом в полупрозрачном нижнем белье

Фото: instagram.com/badgalriri

Американская исполнительница 32-летняя Рианна радует фанов экстравагантными образами.

Звезда опубликовала серию снимков Instagram. Артистка позировала в комплекте полупрозрачного нижнего белья красного цвета. Также одела пояс с подтяжками, латексные перчатки и чулки. Сексуальный образ ко Дню влюбленных дополнила ярким макияжем с красной помадой и многочисленными украшениями.

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Рианна снялась в рекламной кампании собственного бренда. Знаменитость также опубликовала видео, на котором игриво позировала.

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Американская поп-звезда 32-летняя Рианна показала пышные прелести в соблазнительном нижнем белье. Певица является основательницей бренда нижнего белья Savage X Fenty и регулярно участвует в рекламных кампаниях. На странице бренда в Instagram опубликовали фото, на которых артистка появилась в бело-голубом комплекте нижнего белья с бархатной лентой на груди.