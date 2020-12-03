Рианна в обольстительном нижнем белье и чулках покоряет сеть

Фото: instagram.com/savagexfenty

Американская поп-звезда 32-летняя Рианна показала пышные прелести в соблазнительном нижнем белье.

Певица является основательницей бренда нижнего белья Savage X Fenty и регулярно участвует в рекламных кампаниях. На странице бренда в Instagram опубликовали фото, на которых артистка появилась в бело-голубом комплекте нижнего белья с бархатной лентой на груди. Сексуальности добавили полупрозрачные вставки и вырезы на бюсте.

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Рианна дополнила обольстительный образ белыми перчатками, латексными чулками и босоножками на шпильке. На фотографиях знаменитость появилась среди зимних декораций с искусственным снегом в разных ракурсах, демонстрируя сексуальную фигуру.

Популярная барабадоська певица 32-летняя Рианна подразнила подписчиков откровенной фотографией. На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала провокационное фото. На снимке певица позировала в светло розовом кружевном бюстгальтере, демонстрируя свои пышную грудь.