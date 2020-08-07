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пятница, 07 августа 2020 08:22

Сексапильная девушка Роналду в кружевном боди поразила аппетитными формами
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Девушка форварда сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду - аргентинская модель 26-летняя Джорджина Родригес показала, как наводит красоту.

Джорджина поделилась в блоге фотографией, на которой стоит в ванной комнате в одном только кружевном боди черного цвета и делает макияж.

"То, что говорят ваши глаза, шепчет ваша душа", - подписала фото девушка звездного футболиста.

Джорджина Родригес похвасталась сексуальной фигурой
Фото: instagram.com/georginagio
Джорджина Родригес похвасталась сексуальной фигурой
Джорджина Родригес похвасталась сексуальной фигурой
Джорджина Родригес похвасталась сексуальной фигурой
Джорджина Родригес похвасталась сексуальной фигурой

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Читатели модели в восторге от ее красоты и засыпали женщину комплиментами.

"Бомба", "Очень красивая", "Ты убила меня этой фотографией", "Как красиво", "Просто ответь - почему ты такая горячая?", - пишут в комментариях.

Роналду и Джорджина в отношениях с 2016 года, у них есть общая дочь. Кроме того, пара воспитывает еще 3 детей португальской звезды. Медиа писали о тайном бракосочетании пары в Марокко, но эта информация оказалась фейком.

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07
августа

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