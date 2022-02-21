Секс за $3 тыс. и стриптиз за $150: травести-дива Монро шокировала откровенным заявлением

Трансгендерная певица Дива Монро откровенно призналась, что ей предлагали секс за деньги и приглашали танцевать стриптиз.

Об этом она рассказала в шоу "Неймовірна правда про зірок".

Артистка рассказала, что последний раз за секс ей хотели заплатить $3 тыс.

Фото: instagram.com/monritta

"Я отказалась. Я либо выступаю на сцене, либо в постели. Как-то нужно разделять, поэтому я выбрала сцену и совершенно не жалею", – объяснила Монро.

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И все же станцевать стриптиз звезда согласилась за $150.

"20 лет тому назад меня заказали имениннику. Ему завязали глаза. Я разделась топлесс, это все снималось на видео, чтобы ему показать, что это была не девушка. И я получила за это $150", – поделилась певица.

Дева Монро – 44-летняя телеведущая, актриса, певица, блогер, общественный деятель и известная украинская шоувумен, которая первой ввела в общеукраинскую терминологию понятие травести-дива и первая артистка, открыто заявившая о себе, как о трансгендерном представителе шоу-бизнеса в Украине.