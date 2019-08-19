"Секс на сцене" - Maruv страстно целовалась с танцовщицей на концерте

Фото: @super.ru

Эпатажная украинская певица 27-летняя Анна Корсун (Maruv) подразнила фанатов на одном из выступлений в Монако.

Фотоотчет с концерта показало Instagram-издание SUPER.

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На сцене Maruv страстно поцеловала одну из танцовщиц. Девушки были одеты в откровенные наряды - черно-красные латексные костюмы и колготки в сетку.

Пользователи сети засыпали публикацию комментариями.

"Если бы поцеловала мужчину - всем было бы все равно", "скоро сексом на сцене начнут заниматься", "куда катится этот мир?", "так и знала, что она лесбиянка", "сейчас это нормально", "что только не сделают ради хайп ".

Недавно певица Maruv поделилась бекстейджными снимками со съемок танцевального шоу "Танцы со звездами".