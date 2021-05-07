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пятница, 07 мая 2021 15:03

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво стал гражданином Украины

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Шеф-повар Эктор Хименес-Браво стал гражданином Украины
Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес Браво наконец получил украинское гражданство. ФОТО: instagram.com/hectorjimenezbravo

Судья кулинарного шоу "Мастер шеф" Эктор Хименес-Браво получил украинское гражданство. Новостью шеф-повар поделился в Іnstagram.

На опубликованной фотографии ресторатор держит паспорт Украины в форме ID-карты.

"Министерство культуры издало указ, чтобы я получил постоянное место жительства! Не передать словами, как я счастлив, ведь мало кто удостаивается такой великой чести!" - написал Эктор под фото.

Эктор родом из Колумбии, но уже более 10 лет живет и работает в Украине. Ранее он не раз признавался, что считает Украину своим домом и искренне любит эту страну.

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В 2016 году кулинар Эктор Хименес-Браво открыл первый ресторан современной китайской кухни BAO в Киеве. В 2017-м вышла его "Первая кулинарная книга", которая установила национальный рекорд Украины в категории "Самый большой тираж изданной в Украине книги".

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