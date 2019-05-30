Седокова снялась обнаженной

Артистка представила клип "Санта-Барбара". Фото: cosmo.ru

Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова снялась в новом клипе "Санта-Барбара".

В видео певица рассказывает историю внешне безупречных пар со скрытым жизнью.

Роли пар сыграли директор РМГ Сергей Балдин, "Мисс Россия-2015" София Никитчук, боец ​​MMA Владимир Минеев, модель plus size Юлия Рыбакова, фотограф Даниил Величко и его подруга Надежда. Блогера Лилия Абрамова сыграла экстрасенса.

По сюжету, каждая пара, которая касается шара, может увидеть эротические фантазии друг друга.

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Видео опубликовали на официальных ресурсах артистки.

Анна Седокова в очередной раз продемонстрировала свои аппетитные формы. Откровенными снимками она поделилась в Instagram.