Шатунов попал под нож хирурга

Легендарную звезду 80-х, солиста культовой группы "Ласковый май" Юрия Шатунова экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы.
Это произошло после концертного тура, где артист простудился. После чего у него воспалился зуб, передает КП.
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Врачи обнаружили воспаление левой гайморовой пазухи и приняли решение прооперировать певца под общим наркозом.
Операция прошла успешно.
Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России.
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