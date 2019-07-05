Шатунов попал под нож хирурга

Шатунова прооперировали. ФОТО: INSTAGRAM

Легендарную звезду 80-х, солиста культовой группы "Ласковый май" Юрия Шатунова экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы.

Это произошло после концертного тура, где артист простудился. После чего у него воспалился зуб, передает КП.

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Врачи обнаружили воспаление левой гайморовой пазухи и приняли решение прооперировать певца под общим наркозом.

Операция прошла успешно.

Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России.